Ufficiale: Mauricio Pochettino non è più l’allenatore del Psg

Termina l’avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint–Germain. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale del Psg. La società francese ha ringraziato il tecnico ed il suo staff per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro. Cristophe Galtier è in arrivo a Parigi, sarà lui il prossimo allenatore a sedersi sulla panchina del club vincitore dell’ultima Ligue 1.

Foto: Twitter Psg