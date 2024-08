Ufficiale: Mattia Pagliuca ha firmato per la Virtus Verona. È il figlio di Gianluca Pagliuca

Mattia Pagliuca, figlio dell’ex portiere di Sampdoria, Inter e Bologna, Gianluca Pagliuca, è diventato un nuovo giocatore della Virtus Verona: “La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno 2026 e opzione per un’ulteriore stagione, le prestazioni sportive di Mattia Pagliuca. Nato a il 25 aprile 2002, Pagliuca è un giovane cresciuto nel settore giovanile del Bologna, con cui ha debuttato in serie A il 13 dicembre 2020 scendendo in campo in una gara contro la Roma. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Imolese, Alessandria e Brindisi, in serie C, totalizzando 39 presenze in competizioni ufficiali. Mattia è figlio d’arte, seppur in altro ruolo: suo padre, Gianluca, è stato portiere della Sampdoria, dell’Inter, del Bologna e vicecampione del mondo con la Nazionale a Usa 1994. A Mattia va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con un in bocca al lupo con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni professionali in maglia rossoblù”.

Foto: instagram virtus verona