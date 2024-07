Ufficiale: Mattia Caldara è un nuovo giocatore del Modena

Il Modena ha ufficializzato il suo nuovo acquisto tramite un comunicato sul proprio sito: stiamo parlando dell’ex Milan e Juventus Mattia Caldara. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2025, con opzione di prolungamento a favore del club. Di seguito la nota del club emiliano:

“Caldara è gialloblù. Un top player per la categoria. Il primo acquisto dell’estate gialloblù e del nuovo direttore sportivo Andrea Catellani è Mattia Caldara, difensore centrale che al termine del contratto con il Milan si è legato alla società canarina fino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del club. Un profilo da 127 presenze in Serie A, 4 in Champions League e 47 in Serie B: tanta esperienza a disposizione di Pierpaolo Bisoli per il reparto difensivo.”

Foto: sito Modena