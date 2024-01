Ufficiale: Matteo Sementa rientra in anticipo al Parma

Matteo Sementa, centrocampista classe 2003, con sei mesi d’anticipo torna al Parma. Complice il fatto di non essere mai sceso in campo in questa prima parte di stagione con la Carrarese. Di seguito il comunicato: “Carrarese Calcio 1908 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matteo Sementa. Al centrocampista l’augurio per le migliori fortune professionali”.

