Ufficiale: Matteo Battistini passa al Lecco dal Piacenza

Arrivata questa mattina l’ufficialità del passaggio del difensore Matteo Battistini al Lecco dal Piacenza a titolo definitivo. questo il comunicato del club:

“Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità del trasferimento dal Piacenza Calcio 1919 di Matteo Battistini, che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo definitivo.

Matteo Battistini è un difensore classe 1994, in grado di giocare sia da centrale di destra che di sinistra. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente con le maglie di Carrarese, Pro Piacenza, Pro Patria e Piacenza Calcio. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze, di cui 33 dal primo minuto, mentre in carriera vanta più di 165 presenze in Serie C con oltre 13.000 minuti giocati, indice di grande affidabilità ed esperienza nella categoria.

Benvenuto a Lecco, Matteo, attendiamo con ansia di vederti al Rigamonti-Ceppi con i colori blucelesti addosso”.

Foto: Sito ufficiale Lecco