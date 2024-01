Come riportato dai canali ufficiali del club brasiliano, Matías Viña, calciatore della Roma in prestito al Sassuolo, si trasferisce a titolo definitivo al Flamengo. Già nelle scorse ore era arrivata la risoluzione del contratto da parte della squadra emiliana, ora è tutto fatto per il passaggio del difensore 26enne della nazionale uruguaiana. La Roma percepirà 8 milioni di euro più bonus.

Foto: Instagram Flamengo