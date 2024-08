Ufficiale: Mateus Fernandes al Southampton

Innesto di spessore in casa Southampton, dallo Sporting CP è arrivato Mateus Fernandes, centrocampista classe 2004 che è stato pagato circa 15 milioni di euro.

Questa la nota: “Il Southampton Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio del giovane centrocampista Mateus Fernandes dallo Sporting CP. Il ventenne, che ha firmato un contratto di 5 anni, è entrato a far parte del settore giovanile dello Sporting, una delle accademie di maggior successo al mondo, proveniente dalla sua squadra locale, l’Olhanense, nel 2016. Negli otto anni successivi ha fatto carriera, giocando regolarmente per la squadra B dello Sporting nella terza divisione portoghese dall’età di 17 anni, e ottenendo riconoscimenti internazionali, rappresentando il Portogallo in ogni fascia d’età, dall’Under-18 all’Under-21. Fernandes ha trascorso la scorsa stagione in prestito all’Estoril, collezionando 28 presenze nella Primeira Liga e aiutando il club a raggiungere la prima finale di coppa in 80 anni”.

Foto: twitter Southampton