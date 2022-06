Ufficiale: Mata non rinnova e lascia il Manchester United

Dopo gli addii di Pogba e Lingard, nuovo addio in casa Manchester United.

Saluta anche lo spagnolo Mata.

Il contratto del giocatore, classe 1988, non è stato rinnovato.

Allo United dal 2014, Mata saluta dopo 277 presenze e 51 gol con i Red Devils. Ha vinto una Europa League nel 2016-17, una Community Shield una FA Cup e una coppa di lega.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you’ll be missed 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 2, 2022