Ufficiale: Mastrantonio nuovo portiere della Triestina

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del portiere Davide Mastrantonio. Mastrantonio, classe ’04, arriva a Trieste a titolo temporaneo via AS Roma dal Milan Futuro fino al termine della corrente stagione sportiva.

Cresciuto calcisticamente nell’Urbetevere ed approdato nell’estate 2017 nel settore giovanile della Roma con la quale ha completato la propria formazione, ha già vestito la maglia alabardata nel campionato 2022/23 scendendo in campo in 11 occasioni.

Successivamente ha maturato esperienza in Lega Pro con Monterosi e Pro Vercelli collezionando complessivamente 21 presenze, nella prima parte di questa stagione ha invece militato nel Milan Futuro, totalizzando 8 presenze con la formazione Primavera.

Foto: logo Triestina