Hachim Mastour, grande promessa del calcio, qualche anno fa, ex Milan primavera e Reggina, ripartirà dalla seconda serie marocchina. Il 24enne, rimasto senza squadra dalla scorsa estate, quando rescisse con la Reggina, e dopo essere rimasto fermo un anno, è stato ufficializzato nelle scorse ore come nuovo giocatore del Nahdat Zemamra, squadra di seconda serie in Marocco.