Ufficiale: Masini dal Genoa in prestito all’Ascoli

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Genoa a titolo temporaneo con opzione le prestazioni sportive di Patrizio Masini, mezzala destra, nato a La Spezia il 27 gennaio 2001. Prodotto del vivaio del Genoa, la sua prima esperienza professionistica è in Serie C nella s.s. 2020/21 con la Sambenedettese, dove in sei mesi realizza 2 gol e 1 assist in 14 presenze in campionato. A gennaio 2021 approda al Lecco e in un anno e mezzo colleziona 53 presenze, 5 gol e 2 assist nella regular season. Coi lombardi in entrambe le stagioni centra i playoff per la promozione in B, ma l’eliminazione arriva dopo il primo turno per mano del Grosseto nella s.s. 2020/21 e della Pro Patria nella s.s. 2021/2022. È reduce dall’esperienza nelle file del Novara in C: con la squadra piemontese è sceso in campo 25 volte, mettendo a segno 3 gol e 2 assist.Il Club bianconero dà il benvenuto a Patrizio Masini e gli augura una stagione di successi.

Foto: logo Ascoli