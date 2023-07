Ufficiale: Masetti, Zhupa e Viti dal Pisa all’Arezzo

Una triplice operazione tra il Pisa e l’Arezzo. I biancorossi attraverso i propri canali ufficiali fanno sapere di aver acquistato Lorenzo Masetti, Alessandro Zhupa e Lorenzo Viti. Il comunicato ufficiale del club acquirente sui tre nuovi innesti: “La Società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare l’arrivo a titolo definitivo dei seguenti calciatori dalla società Pisa Sporting Club. Lorenzo Masetti, difensore classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Empoli e Pisa con cui ha debuttato in serie B prima di indossare le maglie di Ancona e Piacenza, collezionando 63 presenze tra campionato e playoff in due stagioni in Lega Pro. Masetti arriva ad Arezzo a titolo definitivo con un accordo biennale (scadenza 30 giugno 2025) con una opzione, con il chiaro obiettivo di tornare quanto prima nella serie cadetta. Sempre dal Pisa Sporting Club arriva torna in amaranto a Alessandro Zhupa, attaccante classe 2005, aretino doc, che nell’ultima stagione ha avuto modo di segnare uno storico gol per il Cavallino nel Torneo di Viareggio mettendosi in mostra con la Juniores Nazionale ma soprattutto esordendo in serie D, risultato tra i cinque calciatori più giovani del girone E ad essere sceso in campo (Ghiviborgo-Arezzo 0-0, 16 ottobre 2022). Nei prossimi giorni sarà definito il passaggio a titolo temporaneo di Zhupa (fino al 30 giugno 2024) tra le fila del Figline, neopromosso in serie D, per proseguire il proprio percorso di crescita. Dal Pisa Sporting Club viene acquisito a titolo definitivo l’estremo difensore Lorenzo Viti, classe 2004, già tra le fila del Cavallino a titolo temporaneo nella passata stagione. Reduce da due campionati vinti consecutivamente in serie D, Lorenzo torna in amaranto per poi trasferirsi a titolo temporaneo alla società Carpi in serie D per confermare la fiducia che l’Arezzo ripone nel sue capacità. Di comune accordo con la Società Sportiva Arezzo il Pisa Sporting Club continuerà a monitorare i calciatori Lorenzo Masetti e Alessandro Zhupa, potendo contare su una percentuale, già concordata e inserita negli appositi moduli federali, in caso di futura cessione di uno dei calciatori”.

Foto: Sito Arezzo