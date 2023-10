Ufficiale: Marsiglia, Ribalta lascia il ruolo di direttore sportivo

Javier Ribalta non è più il direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia. Di seguito il comunicato: “A seguito delle discussioni costruttive avvenute recentemente all’interno del club, e in stretto coordinamento con il Consiglio di Sorveglianza e Frank McCourt, che ha riaffermato il suo impegno, la sua fiducia e il suo attaccamento al club, l’Olympique de Marsiglia annuncia un’evoluzione della sua organizzazione interna e in particolare il suo consiglio di amministrazione.

Presieduto da Pablo Longoria e composto finora da quattro membri, il Consiglio Direttivo continuerà la sua missione di trasformazione profonda del club senza il contributo di Javier Ribalta che l’Olympique de Marsiglia ringrazia in particolare per il suo coinvolgimento e la sua professionalità durante tutto il percorso. Sempre accanto al presidente Pablo Longoria, Pedro Iriondo continuerà a esercitare il suo ruolo di membro del comitato esecutivo responsabile della strategia e dello sviluppo.

Allo stesso modo, Stéphane Tessier, anche lui membro del consiglio di amministrazione, sarà responsabile della direzione generale dell’Olympique de Marsiglia con cinque aree chiave sotto la sua responsabilità, vale a dire Operazioni, Affari, Amministrazione e Finanza, Comunicazione e Sport. Quest’ultimo polo sarà rafforzato a tempo debito, una volta che il Consiglio di Gestione avrà operato la scelta sul profilo appropriato“.

Foto: Instagram OM