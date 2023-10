Ufficiale: Marsiglia-Lione non si gioca dopo gli scontri pre-partita

E’ stata rinviata la sfida di Ligue 1 tra l’Olympique Marsiglia di Gattuso e il Lione di Grosso, dopo gli scontri prima della partita. Il pulmann del Lione era stato assaltato dagli ultras del Marsiglia, che avevano iniziato una sassaiola. Fabio Grosso è stato colpito ed è sceso sanguinante dal pullman. Problema a un occhio anche per il suo vice Longo.

Lo speaker dello stadio Velodrome ha annunciato ai 60mila spettatori presente per la sfida che il match è stato rinviato a data da destinarsi in seguito agli incidenti fuori dallo stadio. L’arbitro Letexier ha formalizzato la decisione: “A seguito degli infortuni subiti dai tesserati e considerato il parere dell’OL che non ha voluto iniziare la partita e il protocollo stabilito, questo match non verrà disputato. Verranno redatti i rapporti del caso per le autorità competenti”.

Foto: twitter Marsiglia