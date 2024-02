Ufficiale: Marsiglia, esonerato Gattuso. Il comunicato del club

La notizia era nell’aria già da ieri, ma ora arriva anche l’ufficialità: Gennaro Gattuso non sarà più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. A comunicare l’esonero del tecnico italiano, complice gli ultimi risultati in campionato e, in particolare, la sconfitta nell’ultimo turno con il Brest, è stata la stessa società francese con una nota ufficiale:

“L’Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso. Il club ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro.”

Foto: Twitter Olympique Marsiglia