Ufficiale: Marsiglia, ecco Ruben Blanco a titolo definitivo dal Celta Vigo

Ruben Blanco è un nuovo portiere dell’Olympique Marsiglia. Come comunicato dal club francese sui propri canali ufficiali, l’OL ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo dell’estremo difensore Il 28enne spagnolo aveva già giocato in Ligue 1 lo scorso anno in prestito, stavolta però è stato trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo dal Celta Vigo. Di seguito il tweet ufficiale dei francesi.

Foto: OM Instagram