Ufficiale: Marlon riparte dal Brasile. È un nuovo giocatore della Fluminense

Marlon è un nuovo calciatore della Fluminense. Dopo l’ultima stagione passata in prestito al Monza, il centrale brasiliano lascia lo Shakhtar Donetsk e si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2024 alla Fluminense, squadra dove è cresciuto prima di trasferirsi in Europa: “La Fluminense non era solo la mia priorità, ma la mia unica scelta. Tornare qui è il giusto ringraziamento nei confronti del club che mi ha formato“, ha detto il difensore dopo la firma.

Foto: Instagram Fluminense