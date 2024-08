Ufficiale: Marius Wolf arriva all’FC Augsburg a parametro zero

“Scatenate il Lupo”: così l’FC Augsburg ha presentato sui propri canali social Marius Wolf, difensore tedesco arrivato a parametro zero dal Borussia Dortmund. Ecco il comunicato: “L’FC Augsburg ha completato la firma del free agent Marius Wolf. Il 29enne, che ha raggiunto la finale di Champions League con il Borussia Dortmund la scorsa stagione, ha firmato un contratto triennale con l’FCA fino al 30 giugno 2027 giovedì mattina. Il terzino destro ha poi preso parte all’allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra per la prima volta. La carriera di Wolf lo ha visto giocare 175 volte in Bundesliga (13 gol, 21 assist) durante i periodi al Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, Hertha BSC e Hannover 96. Nazionale tedesco con cinque presenze, Wolf ha anche giocato 19 volte in Champions League per il BVB. “Non vedo l’ora di poter continuare in Bundesliga con l’Augsburg dopo la mia partenza dal Dortmund. Vedo l’FCA come un club con grandi ambizioni, pronto a dare tutto in campo. È un’ottima scelta per me, perché voglio fare tutto il possibile per aiutare la squadra con il mio stile di gioco”, ha detto Wolf. “Grazie al duro lavoro e al talento, Marius Wolf ha potuto godere di una carriera impressionante che lo ha visto giocare anche per la Germania. È un vero giocatore di squadra che contribuirà all’impeto offensivo della nostra squadra, insieme alla sua energia e mentalità. Con lui, siamo stati in grado di fornirci un’opzione aggiuntiva sul fianco, sia in attacco che in difesa. Siamo lieti che Marius abbia preso la decisione di unirsi a noi e gli auguriamo tutto il meglio per un inizio forte e un periodo di successo all’FCA”, ha affermato il direttore sportivo Marinko Jurendic”.

Foto: instagram Augsburg