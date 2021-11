Ufficiale: Mario Mandzukic nuovo collaboratore tecnico della Croazia

Mario Mandzukic comincia una nuova carriera, quella da allenatore. La federazione croata ha reso noto con un comunicato ufficiale che l’ex centravanti è stato nominato come nuovo collaboratore del ct Zlatko Dalic e lavorerà già in vista dei prossimo Mondiali in Qatar.

L’attaccante ex Juve e Milan ha collezionato da calciatore 89 presenze e ha segnato 33 gol con la maglia della Croazia. Mandzukic ha conquistato la medaglia d’argentino nel Mondiali in Russia, nel 2018, quando segnò anche nella finale persa contro la Francia.

Srebrni reprezentativac Mario Mandžukić novi je član stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića. @MarioMandzukic9, dobrodošao natrag među Vatrene – vjerujemo kako ćeš u trenerskoj ulozi biti jednako uspješan kao i u igračkoj! 🇭🇷❤️‍🔥 pic.twitter.com/z23eVXt40A — HNS (@HNS_CFF) November 22, 2021

Foto: Twitter federazione croata