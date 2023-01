Mario Lemina è un nuovo giocatore del Wolverhampton. L’ex centrocampista della Juventus lascia così il Nizza e torna in Premier League, firmando un contratto fino al 2025. Per il centrocampista gabonese è la terza avventura in Inghilterra dopo le esperienze con la maglie di Fulham e Southampton. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club inglese.

Foto: Wolves Instagram