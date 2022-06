Ufficiale: Mario Gotze è un nuovo giocatore dell’Eintracht

Mario Gotze è un nuovo giocatore dell’Eintracht di Francoforte. Per completare il trasferimento mancava solo l’annuncio ufficiale del club tedesco. Pochi minuti fa tramite il sito ufficiale è stato reso noto il trasferimento. Il tedesco dunque torna in Germania due anni dopo l’ultima volta. Sarà la terza squadra in cui il tedesco giocherà, dopo il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, dopo la parentesi col PSV in Olanda lo scorso anno.

Foto: Twitter Eintracht