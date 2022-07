Ufficiale: Mario Gaspar lascia il Villarreal dopo 15 anni

Mario Gaspar lascia il Villarreal dopo 15 stagioni. Gaspar lascia il Sottomarino Giallo com capitano e da terzo giocatore per presenze in partite ufficiali (ben 424). L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del club spagnolo.

El hasta entonces capitán amarillo, Mario Gaspar, deja el #Villarreal tras 15 años defendiendo la elástica amarilla. El club le desea mucha suerte en su futuro profesional. — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 28, 2022

Foto: Instagram Villarreal