Ufficiale: Mario Fernandes firma con lo Zenit

Una leggenda del CSKA Mosca, l’esterno destro 32enne brasiliano naturalizzato russo Mario Fernandes , ha firmato per lo Zenit San Pietroburgo. Svincolato dall’SC Internacional, ha firmato per un anno più un altro di opzione. Una sola presenza in amichevole con il Brasile e ben 33 con la nazionale Russa , Mario Fernandes ha brillato al CSKA tra il 2012 e il 2022, dove ha vinto per tre volte il campionato. L’annuncio sui canali ufficiali del club.

Foto: Sito Zenit