Ufficiale: Maric è un nuovo attaccante del Monza

Dopo l’arrivo a Linate accolto come una superstar, arriva adesso anche l’ufficialità tramite il sito ufficiale della società:

“Altro grande colpo in attacco: dopo il danese Gytkjaer, arriva al Monza Mirko Maric, capocannoniere dell’ultimo campionato croato, dove ha realizzato 20 gol con la maglia dell’ Osijek.

Nato il 16 maggio 1995 a Mostar, in Bosnia-Erzegovina, ma naturalizzato croato e col doppio passaporto, dopo aver giocato con le Nazionali giovanili della Bosnia ha scelto di indossare la maglia della Croazia, con cui ha collezionato quattro presenze in Under 21 e due con la Nazionale Maggiore.

Lascia l’Osijek dopo tre stagioni nelle quali ha messo a segno complessivamente 53 gol in 113 partite. In precedenza aveva vestito anche tra le altre, la maglie della Lokomotiv Zagabria, con 28 gol all’attivo in 94 partite,

Maric ha firmato un contratto fino al 30/6/2025 e dopo le vacanze sarà a disposizione di Mister Brocchi per cominciare la sua nuova avventura biancorossa: benvenuto Mirko!”

Foto: Sito Ufficiale Monza