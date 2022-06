Ufficiale: Maresca saluta il Parma, lo aspetta Guardiola al City

Il tecnico dei ducali Enzo Maresca, rescinde il suo contratto con il Parma. L’ex giocatore del Palermo era stato esonerato lo scorso Novembre. L’allenatore tornerà al Manchester City dove in precedenza aveva allenato la squadra Under 23. Questa volta però, il ruolo sarà di rilievo, sarà infatti il vice di Guardiola in prima squadra.

Questo il comunicato del club emiliano

“Il Parma Calcio 1913 comunica che, in data odierna, è stato formalizzato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’allenatore Enzo Maresca”

Foto: Twitter Parma