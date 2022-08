Ufficiale: Marcos Senesi è un nuovo giocatore del Bournemouth

Marcos Senesi approda in Premier League e, in particolare, al Bournemouth. Il Feyenoord aveva provato in tutti i modi a trattenerlo, tuttavia adesso è giunta l’ora del trasferimento. Il 25enne argentino ha firmato con il club inglese un contratto fino al 30 giugno 2026. Sul profilo Twitter del Bournemouth è stato condiviso il video di benvenuto, poi un messaggio che ufficializza la buona riuscita dell’operazione: “Abbiamo il nostro uomo. Benvenuto Marcos Senesi”.

Foto: Twitter Bournemouth