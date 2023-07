Ufficiale: Marco Rose ha rinnovato con il Lipsia

Il tecnico del Lipsia Marco Rose ha rinnovato il suo contratto con il club tedesco fino al 2025, prolungandolo, quindi, di un’altra stagione. Rose ha preso il posto di Domenico Tedesco lo scorso 8 settembre, e ha portato il Lipsia al terzo posto in campionato e alla vittoria della Coppa di Germania. Le sue parole: “Lipsia è la mia città e la Germania dell’Est è la mia casa. È un privilegio e un obbligo per me continuare a lavorare alla crescita del club insieme alla mia squadra di allenatori e alla dirigenza”.

Twitter: Lipsia