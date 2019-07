Claudio Marchisio non è più un giocatore dello Zenit. Il centrocampista e il club russo hanno infatti posto fine al contratto che legava l’ex Juventus e la società, che ha dato l’annuncio sui canali ufficiali. “Il club conferma che il contratto di Claudio Marchisio è concluso. Il Zenit ringrazia Claudio per il suo periodo nel club e gli augura il meglio per il futuro”.

Foto Twitter Zenit