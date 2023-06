Ufficiale: Marchionni e il Novara si dicono addio

Con un comunicato ufficiale sul sito del club. Il Novara ha annunciato la risoluzione consensuale con il tecnico Marco Marchionni. Il comunicato: “Mister Marchionni termina il proprio rapporto con il Club, dopo aver ottenuto la promozione in Serie C nella scorsa stagione ed aver portato la squadra alla fase playoff nella stagione che si sta per concludere. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Foto: Logo Twitter Novara