Mattia Marchi è un nuovo calciatore della Virtus Verona. L’attaccante, classe 1989 ex AC Reggiana 1919, lo scorso anno tra le fila del Sudtirol e con oltre trecento presenze nei pro, ha firmato un contratto di durata annuale con opzione per il secondo. La Virtus Verona ha ingaggiato anche Emanuele Acampora, difensore classe 2001, il quale arriva in con la formula del prestito dal Bologna Fc 1909.