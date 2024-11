Ufficiale: Marcelo e il Fluminense si separano

Il Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicano la conclusione del contratto in comune accordo tra le parti. Formatos nelle categorie giovanili, Marcelo è tornato al Fluminense nel 2023, partecipando alla conquista dei titoli del Campionato Carioca 2023, della Conmebol Libertadores 2023 e della Recopa 2024. I legami istituzionali e affettivi tra il Fluminense e Marcelo rimangono intatti. Il nome dell’atleta è stato recentemente immortalato nello stadio del centro di allenamento di Xerém. Il Fluminense ringrazia Marcelo e continuerà, come sempre, a fare il tifo per il suo successo in tutte le sue sfide.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Foto: twitter Fluminense