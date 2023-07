Ufficiale: Marc Roca torna in Spagna, raggiunge il Betis in prestito

Rinforzo a centrocampo per il Betis. Il club andaluso ha reso noto l’acquisto di Marc Roca. Il mediano, 26 anni, torna in Spagna dopo tre stagioni non troppo fortunate tra Bayern Monaco e Leeds, suo ultimo club. Il trasferimento avviene sulla base del prestito. Operazione annunciata sui canali ufficiali del club biancoverde, mentre sui social è stato lanciato un simpatico video in cui si ironizza sul significato del cognome del calciatore, “Roccia”. Questo il comunicato ufficiale del club: “Il Real Betis Balompié ha incorporato Marc Roca nei suoi ranghi. Il calciatore catalano arriva in prestito dal Leeds United e diventa così il secondo rinforzo del Betic per la prossima stagione. Marc Roca Junqué (La Granada, 26 novembre 1996) ha iniziato la sua carriera professionistica come calciatore nelle categorie inferiori dell’Espanyol. Ha esordito con la prima squadra dei parrocchetti nella stagione 2016/2017. Dopo aver consolidato e aggiunto più di 100 partite in Prima Divisione, si sarebbe diretto al Bayern Monaco, dove è rimasto per 2 corsi in cui ha vinto la Bundesliga, un Mondiale per club e ha esordito in Champions League. Nel 2022, il centrocampista del Betic ha firmato per il Leeds United, squadra con cui ha giocato 32 partite di Premier League la scorsa stagione. Roca è stato internazionale con la squadra spagnola under 21, diventando campione d’Europa nel 2019”.

Foto: Sito Betis