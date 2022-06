Nuova esperienza per il centrocampista Marc Roca, che lascia il Bayern Monaco per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Leeds. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del sodalizio inglese.

✍️ #LUFC can today announce Marc Roca will join the club on July 1st 2022, after an agreement was reached with Bayern Munich

— Leeds United (@LUFC) June 17, 2022