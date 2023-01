Ufficiale: Manu Vallejo al Real Oviedo. Il video social

L’attaccante spagnolo Manu Vallejo è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Oviedo. Il venticinquenne, classe ’97, arriva in prestito dal Girona. Nella prima parte di stagione ha disputato sette presenze in Liga, in cui ha servito due assist. Di seguito il video social con il quale il club ha presentato il neo acquisto.

Foto: sito ufficiale Real Oviedo