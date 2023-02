Ufficiale: Mantova, esonerato Corrent

Il Mantova ha comunicato l’esonero del tecnico Nicola Corrent. Fatale la bruttissima sconfitta per 6-2 contro il Vicenza.

Questa la nota del club: “Mantova 1911 comunica che Nicola Corrent è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Insieme a mister Corrent sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Marco Mancinelli ed il preparatore atletico Sandro Bedin. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera”.

Foto: twitter Mantova