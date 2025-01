Ufficiale: Mannsverk lascia l’Ajax e va al Cardiff

Ufficiale il passaggio di Sivert Mannsverk dall’Ajax al Cardiff City. Il mediano norvegese si trasferisce con effetto immediato sulla base di un prestito che scadrà a giugno del 2025. Il 22enne, in questa prima parte di stagione, ha trovato pochissimo spazio, collezionando solamente 2 presenze in Eredivisie. A comunicare questo trasferimento è stata la società olandese tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Sivert Mannsverk e Cardiff City hanno raggiunto un accordo per il prestito del centrocampista al club gallese. Il prestito ha effetto immediato e durerà fino al 30 giugno 2025. Il contratto del giocatore 22enne con l’Ajax rimane valido fino al 30 giugno 2028”.

FOTO: sito ufficiale Ajax