Ora è anche ufficiale: Mancini è un nuovo giocatore della Roma

Dopo aver sostenuto le visite mediche in giornata, Gianluca Mancini è diventato ufficialmente un giocatore della Roma. Una rincorsa lunga tre settimane, una trattativa raccontata da Gianluigi Longari su Sportitalia a partire dalla sera del 28 giugno, dopo i rumors dello scorso gennaio. Questo il comunicato della società capitolina: “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore, dall’Atalanta BC. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 2 milioni di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 13 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, la Roma riconoscerà all’Atalanta un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivi fissi e variabili. Con il difensore classe 1996 è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024″.

Foto Twitter Roma