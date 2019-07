Ufficiale: Manchester United, rinnovo e prestito allo Sheffield United per Dean Henderson

Tramite i propri canali ufficiali, il Manchester United ha annunciato il rinnovo del contratto del portiere Dean Henderson fino al 2022 con opzione di ulteriore rinnovo per un’altra stagione. Il classe 1997, in prestito lo scorso anno allo Sheffield United con il quale ha centrato la promozione in Premier League, resterà in prestito alle Blades per il 2019/2020. Questa la nota dei Red Devils: “Il Manchester United è lieto di annunciare che Dean Henderson ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club fino a giugno 2022, con l’opzione di rinnovare per un’ulteriore stagione. Henderson, 22 anni, è un prodotto dell’Academy del club ed è al Manchester United da quando aveva 14 anni. Il giocatore dell’Under 21 dell’Inghilterra si unirà allo Sheffield United in prestito annuale per la staginoe 2019/2020. Henderson ha vissuto un anno in prestito a Bramall Lane pieno di successi, e ottenuto il maggior numero di clean sheets in Championship, garantendo la promozione in Premier League alle Blades”.

Foto Twitter Manchester United