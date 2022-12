Ufficiale: Manchester United, rinnovati i contratti di Rashford, Dalot, Fred e Shaw fino al 2024

Con una nota sul sito ufficiale, il Manchester United ha confermato il rinnovo di contratto fino al 2024 di Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred e Marcus Rashford.

L’annuncio è stato dato stamattina da Erik ten Hag in conferenza. Il contratto di questi quattro giocatori sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ma il club ha esercitato l’opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno.

Questo il tweet del club:

✍️ The boss has confirmed that United have triggered one-year contract extensions for @MarcusRashford, @LukeShaw23, @DalotDiogo and @Fred08Oficial. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 24, 2022