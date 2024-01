Ufficiale: Manchester United, rinnovano Wan-Bissaka, Lindelof e Hannibal Mejbri

Il Manchester United ha ufficializzato sul proprio profilo twitter e sul suo sito ufficiale i rinnovi di contratto di Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof e Hannibal Mejbri, per i quali è stata esercitata l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2025.

Di seguito il comunicato dei Red Devils: “L’allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha fornito un aggiornamento sulla situazione contrattuale di diversi giocatori. Tre Reds hanno avuto l’opzione per un anno in più, oltre l’estate, innescata dal club. In questione sono il terzino destro Aaron Wan-Bissaka, il difensore centrale Victor Lindelof e il centrocampista Hannibal, mentre continuano i colloqui con la coppia francese Raphael Varane e Anthony Martial. Wan-Bissaka è arrivato dal Crystal Palace nell’estate del 2019 e ha giocato 175 volte con i Reds. Lindelof è arrivato al club nel 2017 dalla squadra portoghese del Benfica ed è a una partita dal raggiungere il traguardo delle 250 partite con lo United. Hannibal è stato inizialmente ingaggiato nelle nostre giovanili dal Monaco, prima di imporsi in prima squadra questa stagione”.

Foto: logo Manchester United