Ufficiale: Manchester United, Rashford ha rinnovato fino al 2028

Marcus Rashford e il Manchester United andranno avanti insieme. Infatti, i Red Devils hanno comunicato il rinnovo del centravanti inglese fino al 2028. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dello United: “Nato a Wythenshawe ha collezionato 359 presenze e segnato 123 gol per il club dal suo esordio nel 2016. Ha giocato una fantastica stagione nel 2022/2023 in cui ha realizzato 30 gol, vincendo i premi Sir Matt Busby Player of the Year e Players’ Player of the Year”.

Foto: Instagram Manchester United