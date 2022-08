Ufficiale: Manchester United, c’è il principio d’accordo con Casemiro. Mancano solo le visite mediche

Casemiro è di fatto un nuovo calciatore del Manchester United. Il mediano brasiliano ha raggiunto un principio d’accordo con i Red Devils, che hanno comunicato sugli account social l’intesa raggiunta con il giocatore.

Mancano solo le visite mediche e l’annuncio ufficiale del suo passaggio allo United, che a questo punto dovrebbe arrivare la prossima settimana.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022