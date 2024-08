Ufficiale: Manchester United, Bruno Fernandes ha rinnovato fino al 2027

Bruno Miguel Borges Fernandes ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United: ha firmato fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel Boavista, il trequartista classe 1994 si appresta a vivere la quinta stagione con la maglia dei Red Devils, dove approdò nel gennaio del 2020. In precedenza aveva lungamente militato in Italia: il Novara lo prese nel 2012, poi ha vestito anche le maglie di Udinese e Sampdoria, prima di tornare in patria e giocare con lo Sporting CP dal 2017 fino alla partenza per l’Inghilterra.

Foto: Instagram Manchester United