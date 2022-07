Ufficiale: Manchester United, accordo con l’Ajax per l’acquisto di Lisandro Martinez

Il Manchester United ha comunica in via ufficiale l’accordo con l’Ajax per l’acquisto a titolo definitivo di Lisandro Martinez. Il tesseramento verrà ufficializzato appena verranno superate le visite mediche, ma i Red Devils, sul sito ufficiale hanno reso noto l’annuncio dell’accordo con il club olandese.

Si tratta di un affare di 55 milioni di euro più bonus. Martinez ritroverà il suo mentore ten Hag.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez — Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022

Foto: twitter Ajax