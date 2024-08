Ufficiale: Mamardashvili è un nuovo portiere del Liverpool. Resterà a Valencia fino al termine della stagione

Giorgi Mamardashvili è stato ingaggiato dal Liverpool ma resterà al Valencia in prestito fino al termine della stagione. Questo il comunicato dei Reds: “Il Liverpool ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Giorgi Mamardashvili, subordinato all’ottenimento del permesso di lavoro e del nulla osta internazionale. Il portiere del Valencia sarà ad Anfield per la stagione 2025-26. I Reds hanno concordato un accordo per il 23enne che rimarrà in Spagna fino alla fine della stagione in corso con il Valencia”.

Foto: Instagram Liverpool