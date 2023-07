Ufficiale: Malotti e Dalmazzi nuovi giocatori del Lumezzane

Doppio colpo in entrata per il Lumezzane. Con due comunicati, il club annuncia l’arrivo di Malotti dal Renate e di Dalmazzi dalla Fidelis Andria. Entrambi hanno firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2025. Di seguito i due comunicati: “F.C. Lumezzane comunica di aver perfezionato l’acquisizione a titolo definitivo dall’A.C. Renate del giocatore Manuele Malotti, il quale ha firmato un accordo con la società rossoblù fino al 30 giugno 2025”. “F.C. Lumezzane comunica di aver tesserato il difensore Alessandro Dalmazzi, che ha firmato un accordo con la società fino al 30 giugno 2025. Il giocatore toscano proviene dalla Fidelis Andria, dove ha disputato l’ultimo campionato di Serie C, collezionando 36 presenze con 4 gol all’attivo”.

Foto: sito Lumezzane