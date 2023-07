Ufficiale: Males dell’Inter si trasferisce in Svizzera

Rientrato all’Inter dal prestito al Basilea, Darian Males proseguirà il suo percorso sempre in Svizzera, ma non più in prestito o con i colori rossoblù. È infatti ufficiale il suo acquisto a titolo definitivo da parte degli Young Boys di Berna. Firma sino al 30 giugno 2027. Annuncio sui canali ufficiali del club elvetico, che riportano anche alcune parole della prima punta: “Non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione, conosco già qualche compagno e sicuramente mi adatterò in fretta. Vorrei però ringraziare anche l’Inter, che ha reso possibile il trasferimento a titolo definitivo, e il Basilea con cui ho vissuto belle vittorie”.

