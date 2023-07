Ufficiale: Malcom all’Al Hilal. Allo Zenit 60 milioni di euro

L‘Al-Hilal ha comunicato sul proprio sito ufficiale, l’arrivo di Malcom, giocatore brasiliano che giocava nello Zenit San Pietroburgo (ex Barcellona), acquistato per la cifra folle di 60 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e percepirà 18 milioni di euro a stagione.

Malcom with the famous BLUE and WHITE 🤩#AlHilal 💙 pic.twitter.com/OWpJVoEzyX

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 26, 2023