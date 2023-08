Ainsley Maitland-Niles è un nuovo giocatore del Lione, che lo ha preso a zero dopo la fine della sua esperienza con l’Arsenal. Il giocatore, in passato, ha vestito anche la maglia della Roma. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Southampton, collezionando 26 presenze. Ha firmato fino al 2027.

Foto: sito Lione