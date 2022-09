Ufficiale: Maitland-Niles approda al Southampton

Il centrocampista Maitland-Niles, dopo l’avventura in Serie A con la Roma e ritornato poi all’Arsenal, ha trovato una nuova squadra: il Southampton. Di seguito il comunicato del club: “Il Southampton Football Club è lieto di confermare la firma in prestito di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal. Il 25enne ha completato il trasferimento di una stagione ai Saints il giorno della scadenza, aggiungendo ulteriore forza e versatilità alla squadra di Ralph Hasenhüttl in vista del resto della stagione 2022/23.

Un prodotto dell’Accademia dell’Arsenal, Maitland-Niles si è affermato sia come terzino che come centrocampista. Ha collezionato 132 presenze con i Gunners e ha anche rappresentato l’Inghilterra a tutti i livelli, dall’Under 17 alla nazionale maggiore, guadagnando cinque presenze in nazionale.

Dopo il suo debutto con l’Arsenal a 17 anni, ha trascorso la stagione 2015/16 in prestito all’Ipswich per acquisire una preziosa esperienza, prima di tornare ad affermarsi come titolare nella rosa della squadra londinese”.

Foto: Instagram personale